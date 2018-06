Frente fria se afasta, mas ainda provoca chuvas ocasionais em SP A frente fria se afasta lentamente para o mar, mas deixa nuvens que ainda provocam chuvas ocasionais sobre o leste paulista, entre a região metropolitana e as praias. Segundo o meteorologista da empresa Climatempo André Madeira, o sol aparece de vez em quando e a temperatura não sobe muito. O sol brilha mais forte no interior e o tempo esquenta, com possibilidade de chuva à tarde. As temperaturas ficam entre 18 e 27 graus na capital. A partir desta terça-feira o sol volta a predominar em todo o Estado, sempre entre nuvens, e as temperaturas sobem, provocando pancadas de chuva à tarde. Nesta segunda-feira, a mínima foi de 19,7 graus e a máxima, de 27 graus, com 61% de umidade relativa do ar às 16 horas no Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no Mirante de Santana, na zona norte. O acumulado de chuva somava 144,2 milímetros. Desse total, as áreas de instabilidade que se formaram entre a sexta-feira e o domingo provocaram 100,1 milímetros de chuva no Inmet. O normal é chover 237,5 em fevereiro. A tarde chuvosa do sábado registrou 21,3 graus, a menor máxima desde 26 de novembro, quando o termômetro não passou dos 19 graus.