Frente fria se afasta, mas capital ainda terá chuva nesta 2ª

A frente fria que mudou o tempo na capital paulista no fim de semana se afasta nesta segunda-feira, 15, e a temperatura pode subir um pouco. O tempo fica chuvoso apenas no litoral sul e no Vale do Ribeira; na capital e nas demais regiões, a nebulosidade diminui, o sol aparece e volta a esquentar. A partir da tarde, podem ocorrer pancadas de chuva e a máxima chega aos 28 graus na capital. Na terça-feira, 16, o calor aumenta, mas uma nova frente fria deve se aproximar na quarta-feira, 17, aumentando as condições de chuva no Estado. Na quinta-feira, a temperatura cai na capital e no litoral e não deve passar dos 25 graus. País A segunda-feira deve ser de sol forte no Nordeste, na maior parte do Sudeste, no Distrito Federal e em Goiás. O ar seco inibe a formação de grandes nuvens nessas áreas e o sol aparece forte. Uma frente fria se afasta de São Paulo e do Rio de Janeiro. O ar úmido e quente predomina no centro-norte do País. Nuvens carregadas crescem no Norte, em Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul e no Sul do Brasil, podendo chover forte.