Frente fria se aproxima, mas terça ainda terá sol e calor em SP

Uma nova frente fria avança em direção a São Paulo nesta terça-feira, 16, mas o sol ainda aparece e faz calor no Estado. À tarde, as nuvens aumentam e há previsão de pancadas de chuva, com risco de chuva e de vento forte no fim do dia. A máxima pode chegar aos 29 graus na capital e aos 28 graus no litoral. Durante a semana, o tempo ficará instável, o sul e o leste paulista, incluindo a capital e o litoral, ficam com tempo chuvoso nos próximos dias. Um pouco de sol no centro-norte e no oeste, mas também chove nesta semana. Na sexta-feira, a temperatura deve cair e a mínima prevista é de 14 graus, com máxima de 19 graus na capital paulista. País Uma frente fria com ciclone extratropical avança pelo Sul do Brasil. Tempo chuvoso, com ventania, na maior parte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no sul do Paraná e de Mato Grosso do Sul. Nas outras áreas paranaenses, paulistas e do Mato Grosso do Sul, pancadas de chuva a partir da tarde, com sol pela manhã. A mesma previsão vale para Mato Grosso, para o sul de Goiás e do Rio de Janeiro e para a Região Norte. Sol com chuva passageira pela manhã no litoral leste nordestino. O ar quente e seco deixa o tempo ensolarado no restante do País.