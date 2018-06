Frente fria vai embora e sol reaparece em São Paulo

A frente fria que derrubou a temperatura durante o fim de semana em São Paulo vai embora nesta segunda-feira, 6, e o sol reaparece, mas até o meio da manhã o céu fica nublado na capital, no litoral e nos Vales do Paraíba e do Ribeira. A segunda-feira deve ser de sol nas outras áreas do Estado, mas faz frio de manhã e à noite em todas as regiões. A capital tem máxima prevista de 21 graus e mínima de 12 graus. No litoral, Santos tem máxima de 22 graus e no interior, São José do Rio Preto pode ter até 28 graus nesta segunda-feira. Na terça-feira, 7, o sol reaparece em todas as áreas desde cedo e a temperatura sobe um pouco mais, mas uma nova frente fria causa chuva à noite no sul paulista. A quarta e a quinta-feira serão com predomínio de sol e máximas que podem variar entre 23 e 25 graus. As mínimas são de 12 e 13 graus, respectivamente. País No Rio de Janeiro, uma frente fria em alto-mar provoca chuva desde cedo. A chuva também atinge a zona da mata mineira e o sul do Espírito Santo, mas o sol reaparece fraco à tarde. O sol aparece em São Paulo e no Sul do Brasil, mas ainda faz um pouco de frio. Uma nova frente fria provoca chuva desde cedo na fronteira do Brasil com o Uruguai e causa pancadas de chuva a partir da tarde na região central gaúcha. Sol e calor nas outras áreas do Brasil. Há previsão de pancadas de chuva no litoral leste nordestino, no norte do Amazonas e do Pará, no Amapá e em Roraima.