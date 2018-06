Freud explica! Quem já foi demitido sabe que o pior dessa praga que agora se espalha pelo mundo nem sempre é perder o emprego. Dependendo da insatisfação com o chefe ou com o serviço e - claro! - do fundo de garantia, a porta da rua pode até ser um favor que o patrão faz ao trabalhador. Sua grande chance de mudar de vida. O mercado de trabalho está cheio de histórias do gênero "ainda bem que me dispensaram daquele inferno", mas nenhuma delas consola a frustração de quem acaba de ser despedido. A razão é muito simples: o ser humano não está preparado para ser mandado embora, ainda que partir seja um desejo reprimido pela falta de iniciativa profissional ou pessoal. Por pior que seja o marido, que mulher gosta de ser despachada de um casamento infeliz? O sentimento de rejeição se sobrepõe sempre à sensação de liberdade. Foi o que me ocorreu dizer dia desses a um amigo talentoso recém-despejado na rua da amargura. Talvez sirva a mais alguém! TÁ NA CARA! O inacreditável castelo do deputado Edmar Moreira pode virar colônia de férias do Sesc na Zona da Mata mineira. A ideia ainda não circula no Congresso, mas é questão de tempo. RELATIVIDADE "Em matéria de Edmar, até que eu já não estou tão mal na foto quanto antigamente!" Edmar Cid Ferreira, ex-banqueiro Para bom entendedor... A demissão de Felipão justo agora que ele está craque no inglês talvez não seja por acaso. No tempo em que os jogadores não entendiam o que o técnico falava, o Chelsea chegou a estar na liderança do campeonato. Sacou? Brinquedo novo! Fascinado com seu primeiro laptop, Fidel Castro escreveu cinco artigos sobre Barack Obama em menos de duas semanas. Ritmo de quem está treinando para ser blogueiro, né não? Segredo de estado Os 50 anos da boneca mais famosa no mundo podem ganhar série comemorativa exclusiva para o mercado brasileiro. O protótipo da Barbie Dilma está em fase final de ajuste de penteado e maquiagem. Choque de calendários A Globo decidiu não transmitir a cerimônia do Oscar, que neste ano cai no domingo de carnaval. Torce agora para que a Missa do Galo não coincida com a estreia de Ronaldo no Corinthians. Web-pindaíba A crise econômica alterou radicalmente o conteúdo das mensagens de spam campeãs de audiência na internet. O hit "aumente seu pênis em 5cm" vem perdendo terreno progressivamente para o já popular "limpe seu nome em 10 dias" Que turma! As imagens do Fantástico não deixaram dúvidas: Davi, o filho da cantora Cláudia Leite, já está quase do tamanho do ACM Neto. Só se fala disso no Pelourinho.