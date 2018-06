Frio atinge Serra da Mantiqueira em SP O dia de São João começou com frio na Serra da Mantiqueira, na divisa dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No Horto Florestal de Campos do Jordão, a temperatura se aproximou do zero grau centígrado. No centro da cidade, atingiu 1,5º C. É o inverno que chegou no sábado e já está se mostrando. Na capital paulista, a temperatura na madrugada ficou acima de 11º C.