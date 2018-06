Frio bate novo recorde no Rio Grande do Sul

Com -6,3ºC em Vacaria, o frio bateu novo recorde no Rio Grande do Sul na madrugada deste sábado. A temperatura de hoje superou a de ontem, que apontou -5,8ºC em Cambará do Sul, conforme registros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Outras cidades da serra gaúcha tiveram fortes temperaturas negativas: São José dos Ausentes (-5ºC), Santa Rosa (-4,3ºC) e Passo Fundo (-3,2ºC).

O frio no território gaúcho foi tão intenso que até a capital Porto Alegre marcou temperaturas negativas, de -0,4ºC no bairro Lomba do Pinheiro. O último registro de temperatura negativa na capital gaúcha havia acontecido no dia 16 de julho de 1993, com -0,4ºC.