Frio bate recorde em toda a região Sudeste

A forte massa polar que entrou no Sudeste no fim de semana provocou recorde de frio nesta segunda-feira, 30, em todas as capitais da região. De acordo com a empresa Climatempo, em São Paulo, no Mirante de Santana, zona norte da cidade, a temperatura mínima foi de 6,4 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O recorde anterior era de 6,6 graus, no dia 5 de junho. Em outro ponto da cidade, na região sul, o Instituto Astronômico e Geofísico (IAG) da USP registrou 3,3 graus, também o recorde do ano. O anterior era de 4,1 graus no dia 4 de junho. No IAG, a temperatura foi a menor desde julho de 2000, quando os termômetros baixaram para 0,2 grau negativo. No Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, foram registrados 3 graus às 5 horas da madrugada. No Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou 9,5 graus no bairro do Alto da Boa Vista, uma região elevada da cidade. O recorde anterior deste ano era de 10 graus, no dia 20 de julho. Finalmente, o frio também chegou forte em Belo Horizonte. A temperatura mínima nesta segunda-feira foi 9,3 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O recorde anterior era de 12,2 graus, no dia 31 de maio. A capital mineira vinha tendo dias muito quentes. Para se ter uma idéia, entre os dias 15 e 25 de julho, a temperatura lá, à tarde, ficou entre 28 graus e 30 graus. O frio polar entrou com força também em Vitória. A temperatura na madrugada desta segunda-feira para 15,9 graus, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia. O menor valor deste ano, até então, era de 17 graus, no dia 5 de junho. Esta massa polar que atua sobre o sudeste é a mais forte observada este ano. O ar frio intenso ainda será sentido em todos os Estados por mais dois dias. Novos recordes poderão ocorrer nesta terça-feira, inclusive nas capitais dos Estados. A partir da quinta-feira, o frio deverá diminuir. As madrugadas ficarão menos geladas e as tardes mais agradáveis. Para terça-feira, há previsão de geada no amanhecer no sul de Minas Gerais e também na Serra da Mantiqueira. Morte em Taubaté Um morador de rua morreu de frio, segundo a Polícia Militar, na madrugada desta segunda-feira, 30, enquanto dormia, na região central de Taubaté. Na madrugada, a mínima em Campos do Jordão foi de 3 graus negativos, e geou, pelo menos, até às 9 horas da manhã. Segundo o Inpe, o frio continua pelo menos até terça-feira.