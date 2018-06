Frio continua no Sul, mas temperaturas começam a aumentar

O frio ainda continua neste domingo, 1, nos Estados do sul do País, com a presença da massa de ar polar que já começa a diminuir, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O céu deve ficar nublado, com chuva de fraca intensidade no norte e leste do Paraná e em Santa Catarina. A chuva deve persistir na segunda-feira, 02, nos dois estados, de acordo com o Inmet. Apesar do frio e das chuvas, as temperaturas ficaram acima das registradas na madrugada de sábado, quando os termômetros atingiram a marca de -4,6ºC, na cidade catarinense de Caçador. No começo da manhã deste domingo, os termômetros do Inmet registraram -1ºC em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, como a mais baixa da região, seguida, de 0,5ºC em Urubici e 0,8ºC em São Joaquim, na Serra Catarinense. Na segunda-feira, segundo previsão da Climatempo, as áreas de instabilidade avançam pelo no Sul do Brasil. Em toda a faixa centro-oeste da Região o sol aparece, as nuvens aumentam e ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde. No litoral do Paraná, na Grande Curitiba e no litoral de Santa Catarina o céu fica com muitas nuvens, ocorrem períodos com sol e chuva a qualquer hora. Nas outras áreas do Sul o sol aparece forte e não há condição de chuva. A temperatura entra em elevação, mas ainda faz frio.