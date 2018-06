Frio e chuvas marcam o fim de semana do paulistano

O fim de semana será marcado por chuvas e baixas temperaturas para quem decidiu ficar na capital paulista no feriado de Corpus Christi. A temperatura na sexta ficará em torno dos 15º C e deve chover durante o dia e à noite.

No sábado, o dia será nublado e a mínima chega a 12º C com possibilidade de garoa. No domingo, apesar da temperatura continuar baixa - mínima 11º C e máxima de 19º C -, não deve chover e o sol pode até aparecer entre nuvens.

Para quem decidiu ir à praia, o tempo também não vai estar muito bom. A previsão para sexta, sábado e domingo é de céu encoberto, com ocorrência de neblina, e chuvas ocasionais em pontos isolados.

Na região da Serra da Mantiqueira, o tempo também vai ficar encoberto. Há previsão de chuvas ocasionais e quem viajar à procura do frio, não deve se arrepender tanto. No fim de semana, a temperatura deve permanecer baixa e a ocorrência de chuvas deve ser intensificada.

No restante do Estado, a previsão do Inmet não é diferente. Temperaturas que não passam dos 25ºC e chuvas ocasionais. No domingo o tempo deve estabilizar e as chances de chuva são menores.