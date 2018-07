Frio em São Paulo deve continuar nos próximos dias O frio na capital atingiu a segunda menor marca do ano na manhã desta segunda-feira: 10,7 graus. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), há possibilidade de a madrugada desta terça ser ainda mais fria e atingir os 7 graus. O recorde de 2003 foi em 8 de maio, com 9,7 graus. Embora o inverno só comece oficialmente dia 21, já nos próximos dias a temperatura não deve ultrapassar os 23 graus. "Teremos frio à noite, mas durante o dia haverá sol", diz a meteorologista da Climatempo Patrícia Madeira. Uma nova massa de ar polar chegou a São Paulo no sábado e, segundo Patrícia, as temperaturas mais altas, por volta dos 30 graus, só devem voltar à capital em agosto. Já a pesquisadora Viviane Algarve, do Inpe, aposta num gradativo aumento da temperatura nas próximas semanas. Campos do Jordão registrou ontem a menor temperatura do mês de maio dos últimos três anos: 1 grau negativo. A menor temperatura desse mês havia sido registrada em 2000, quando os termômetros chegaram a 2 graus negativos. Segundo a previsão do Inpe o frio deve permanecer até sexta-feira, quando as temperaturas começam a subir gradativamente. Além do frio, uma promoção tem atraído os turistas para a cidade: a tabela de baixa temporada, que deve vigorar até o início de junho, antes do feriado de Corpus Christi.