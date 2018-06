Frio faz três municípios catarinenses decretarem situação de emergência

SÃO PAULO - Três municípios catarinenses decretaram situação de emergência devido ao frio intenso, alertou a Secretaria de Estado da Defesa Civil nesta quinta-feira, 7. Duas das cidades, Urubici e Bom Jardim da Serra ficam na região serrana, e José Boiteux está situado no Alto Vale do Itajaí.

De toda a população de Urubici, 564 estão enfermas em decorrência do frio.

Em José Boiteux, 3.400 pessoas foram atingidas, principalmente nas comunidades indígenas do município. O frio intenso atinge as comunidades de Quilombola, Caminho Tatu, Cafuza, Caçador, Volta Grande, Wiegand e do Centro.

A Secretaria Estadual de Defesa Civil, por meio da diretoria de Resposta aos Desastres, enviou para José Boiteux 100 colchões e 200 cobertores.

A diretoria de Repostas analisa a possibilidade em atender as comunidades com roupas e calçados. De acordo com a coordenadoria de Defesa Civil do município, as roupas serão destinadas para 1.200 crianças de 0 a 14 anos e 455 idosos.

A noite desta sexta-feira e a manhã de sábado, 9, ainda serão frias em Santa Catarina, com temperaturas que irão oscilar entre 0ºC e negativas. Está prevista ainda formação de geada pelo Centro de Informações de Recursos Ambientais e Hidrometereologia de Santa Catarina (Ciram).