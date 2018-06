Frio recua em todo o País; em SP temperatura sobe 9°C

SÃO PAULO - Os termômetros atestam: o frio intenso foi embora - pelo menos de São Paulo. Em 24 horas, a temperatura na capital paulista subiu mais de 9°C. E o sol, que voltou a aparecer, fez muita gente aproveitar para tirar o casaco depois de dois dias de bater o queixo.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), às 15 horas desta quinta-feira, 20, os termômetros no Mirante de Santana, na zona norte, marcavam 22,8°C - valor bem superior aos 13,5°C registrados no mesmo horário do dia anterior, quando os paulistanos enfrentaram a tarde mais fria do ano.

De acordo com as previsões do Inmet, o ar frio deve perder ainda mais intensidade e as temperaturas sobem. Na sexta-feira, a expectativa é de que a capital registre máxima de 27°C.

Mas, já no sábado, uma nova frente fria passa pelo oceano e deve trazer mudança nos ventos e mais umidade. Pode garoar no extremo sul do Estado e no litoral. Entre domingo e segunda, a previsão é de que o tempo volte a ficar quente e seco em todas as regiões de São Paulo. A umidade do ar pode ficar abaixo dos 30%, segundo o Inmet.

Ainda frio. Ao contrário das temperaturas amenas de São Paulo, algumas regiões do País ainda devem registrar marcas negativas nesta sexta-feira, 21. A previsão de temperaturas abaixo de zero, de acordo com a Climatempo, vale para os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Desde o dia 17 de julho, quando a massa de ar frio começou a atuar sobre o Brasil, a menor marca registrada foi de 8,8°C negativos nesta quarta, 19, em Bom Jardim da Serra, na serra catarinense, segundo medição da Epagri-Ciram, órgão que monitora o clima em Santa Catarina.

Nesta quinta, considerando as medições do Inmet e da Epagri-Ciram, 28 locais no País tiveram temperatura abaixo de zero. /SARA ABDO E JÚLIA MARQUES