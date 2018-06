Frota de ônibus de SP circula pela metade durante Virada Apesar das atividades extras na capital paulista com a Virada Esportiva, que terá início às 14 horas de amanhã, a frota de ônibus operará pela metade, por causa do feriado da Proclamação da República. Clubes e parques abrirão normalmente. A programação completa da Virada Esportiva em SP TV Estadão: Magic Paula fala dos destaques do evento Confira o que abre e o que fecha e mudanças no trânsito A Prefeitura não informou sobre reforço de frota na madrugada do domingo. Nesse período, será possível visitar de bicicleta os pontos turísticos da cidade ou andar de kart no Viaduto do Chá, como pretende o prefeito Gilberto Kassab (DEM). Até o Rio Tietê será palco de regatas de remo. Por causa das compras de fim de ano, as lojas do Brás vão funcionar neste feriado e no da Consciência Negra (quarta-feira), das 8 às 15 horas. Também terá início o esquema de Natal da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) nas regiões da Rua 25 de Março, do Bom Retiro e do Brás. Por conta do aumento no fluxo de veículos e de pedestres, a Rua 25 de Março ficará bloqueada ao tráfego de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas, e aos sábados, das 10 às 13 horas, no trecho entre a Rua Carlos de Souza Nazaré e a Ladeira da Constituição.