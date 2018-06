Fuga de presos no interior de SP deixa cidade em pânico Cerca de 35 presos fugiram da delegacia de Igaraçu do Tietê, no interior de São Paulo, por volta do meio dia deste domingo. A informação não foi confirmada oficialmente pela Secretaria de Segurança Pública, mas moradores vizinhos da delegacia contatados por telefone afirmam ter visto a fuga em massa. Delegacias de cidades próximas à Igaraçu do Tietê também confirmaram a debandada, embora não tenham dado detalhes sobre o número de presos que escaparam. A jornalista Denise Rayes, que trabalha na rádio local Canoa Grande AM, acompanhou parte da fuga, e disse que um carcereiro e um policial ficaram feridos na ação. Segundo ela, o carcereiro foi baleado na perna e esfaqueado, mas não corre risco de morte. Ambos foram levados para o hospital da cidade de Barra Bonita, próxima a Igaraçu, e passam bem. Ainda segundo a jornalista, alguns fugitivos foram recapturados. Contatada pelo portal Estadão.com.br, a delegacia de Barra Bonita confirmou a fuga e a existência de feridos, embora não tenha dado detalhes sobre o número de fugitivos. Carros do Grupo de Operações Especiais da polícia civil foram vistos circulando pela cidade. A polícia local orientou os moradores da cidade a trancarem portas e janelas a ligarem para o 190 caso movimentos estranhos sejam percebidos nos quintais das casas. Não é a primeira vez que a cidade, que tem cerca de 30 mil habitantes, enfrenta uma fuga de presos. Em outubro do ano passado, 37 presos fugiram da mesma cadeia. Na ocasião, dois presos renderam o carcereiro e abriram as celas. Feita para abrigar 48 homens, a cadeia tinha então 71 presos. Um mês antes, outra fuga já havia sido registrada.