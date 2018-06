Fuga de presos provoca motim em cadeia no interior de SP A madrugada desta quinta-feira, 16, foi marcada por uma fuga de presos e tomada de reféns na Cadeia Pública de Guariba, região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Por volta da meia-noite, os detentos se revoltaram depois que outros 29 presos conseguiram escapar. Os que não fugiram fizeram seis reféns, entre eles um carcereiro e outros presos que estavam na cela conhecida como seguro, onde são mantidos os ameaçados de morte. Depois de algumas horas de negociação, os detentos acabaram se rendendo, no início da manhã, e libertaram os reféns. A Polícia Militar fez uma revista na cadeia e continua a buscar os fugitivos na manhã desta quinta. Até às 9h30, apenas um havia sido recapturado.