Fugitivo é preso depois de 5 anos em SP Depois de cinco anos sendo procurado pela polícia, o assaltante Josias Mendes da Silva, de 30 anos, foi detido, na noite de ontem, por policiais militares quando realizava um roubo no interior de um ônibus da Viação Jurema, na Avenida Guarapiranga, na zona Sul da capital paulista. Por volta das 21h30, uma testemunha, que estava fora do coletivo, percebeu o assalto em andamento e acionou policiais militares, que pararam o coletivo quase na altura do nº 1.000 da avenida. Com o bandido, havia R$ 13,00 e 22 passes, tudo roubado da catraca, e uma pistola 765, além de documentos falsos, em nome de João Batista Tenório. Mendes, que já tinha passagem na polícia por tráfico, homicídio, receptação e apropriação indébita, tentou fugir pela porta de trás do coletivo, mas foi impedido. Ele estava foragido desde janeiro de 1998, quando escapou da carceragem do 33º Distrito Policial, de Pirituba, zona Oeste da capital paulista. O assaltante foi indiciado em flagrante pelo delegado Murilo Fonseca, no 102º Distrito Policial, no bairro de Capela do Socorro, por tentativa de roubo, resistência à prisão, falsidade ideológica e captura de procurado.