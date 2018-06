Fumaça em bueiro assusta moradores de Copacabana, no Rio

SÃO PAULO - Um bueiro soltou fumaça no início da tarde desta quarta-feira, 20, na Rua Bulhões de Carvalho, esquina com a Rua Rainha Elisabeth, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Pedestres que passavam pelo local se assustaram. Não há informações sobre feridos.

Segundo o Centro de Operações, uma faixa da via está interditada, mas o tráfego flui normalmente na região. Equipes da CET Rio e da Light foram ao local analisar o bueiro.

Nesta madrugada, um bueiro pegou fogo na Avenida Rio Branco com a Rua Mairink Veiga, no centro da cidade. Ninguém ficou ferido. O bueiro é da Companhia Municipal de Energia e Iluminação do Rio - Rio Luz.

Na terça-feira, o procurador-geral de Justiça Cláudio Soares Lopes solicitou investigação criminal sobre as explosões em bueiros no Rio. O pedido foi enviado ao Ministério Público.