Fumaça em bueiro chama atenção de pedestres em Copacabana

SÃO PAULO - No início da tarde desta terça-feira, 5, mais um bueiro apresentou problemas no Rio de Janeiro. Segundo informações preliminares da Light, concessionária de energia, a falha foi na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana. Equipes da empresa estavam no local por volta das 14 horas.

O Corpo de Bombeiros não precisou ir até o local pois não houve explosão, apenas vazamento de fumaça. O problema, porém, chamou a atenção dos pedestres e fez com que eles saíssem rapidamente da local.

Este ano, a capital carioca vem registrando diversos problemas com a rede subterrânea. Só nesta segunda-feira, 6, outros quatro bueiros explodiram. O número de falhas fez com que o Ministério Público do Rio de Janeiro apresentasse um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para exigir da Light o pagamento de multa em caso de explosão.