Fumaça sai de edifício na região da Av. Paulista Seis carros do Corpo de Bombeiros foram deslocados para a Rua Augusta, 1680, bairro de Cerqueira César, onde está localizado o prédio da Comgás. Do topo do edifício sai uma densa fumaça que, segundo os bombeiros é provocada por um incêndio no terceiro andar do prédio, que já foi apagado, informou o SPTV, da Rede Globo. O prédio fica a uma quadra da Avenida Paulista. O trânsito está bloqueado apenas na Rua Augusta sem que haja grandes reflexos na região. Depois de debelar o fogo, os bombeiros passaram a procurar por novos focos em outros andares. Até agora, não há registro de feridos.