Fumantes de estimação Sabe aquele amigo do peito a quem você diz que o cigarro dele não te incomoda a mínima, ainda que não seja bem assim? Todo ex-fumante tem um fumante de estimação! Quase sempre um velho parceiro de cinzeiro cujo vício persistente desperta em quem dele largou um misto de compaixão e inveja. Ele sempre diz que vai parar, você confessa que sente saudades, papo de cafezinho na área de fumantes, onde só estive nos últimos anos acompanhando meu melhor amigo dependente dessa droga com filtro. Pensei no cara dia desses ao dar de frente com aquela gigantesca ampulheta na região da Av. Paulista lembrando a quem passa pela Praça Oswaldo Cruz que esse tempo de convívio social com fumantes, mesmo os de estimação, está se esgotando. Antes do final da semana que vem, quando entra em vigor a lei antifumo, vou levar meu amigo pra jantar. Do último cigarro em ambiente fechado, imagino, o fumante nunca esquece. SEM PRECONCEITO Não é verdade que Hélio de la Peña tenha se negado a gravar cena com Susana Vieira vestida de gorila no Casseta & Planeta por causa da piada de mau gosto que Danilo Gentilli, do CQC, andou fazendo com King Kong no Twitter. E não se fala mais nisso, ok? NEOGUERRILHEIRO ?Me segura se não eu viro Che Guevara!? Manuel Zelaya, presidente deposto de Honduras, ameaçando pegar em armas e se embrenhar na mata Demanda reprimida De todas as piadas que a pronta recuperação de Felipe Massa liberou na internet, a mais infame talvez seja aquela que atribui a Rubinho Barrichello a tentativa de "pregar uma peça" no colega da Ferrari. Pode? Paranoia geral O carioca parece que não entendeu direito o espírito do serviço de teleatendimento Disque Gripe Suína. Tem gente ligando pra denunciar a tosse do vizinho. Perseguição não vale Quem vai pagar as passagens aéreas dos presos que o Paraná mandou de volta para o Rio, que no mesmo dia os devolveu para o presídio de Catanduvas? Só falta colocarem mais essa na conta do Sarney! Nada de pânico A jornalista Sandra Annenberg pegou gripe suína na bancada do Jornal Nacional, mas nem por isso a Globo adiou a volta das férias de William Bonner e Fátima Bernardes. Salve-se quem puder O PMDB já está redirecionando seus ventiladores. Pode sobrar pra quem andar por perto do tucano Arthur Virgílio. Reforço providencial A polícia do Senado não está conseguindo encontrar Agaciel Maia, ex-diretor-geral da Casa. Será que o pessoal da Rota ou do Bope não pode dar uma força?! Prepare-se Ao que tudo indica, vai mesmo haver agosto este ano. Promete!