Fumo causa pane em avião Durante escala em São José do Rio Preto (SP), às 12h08 de ontem, um passageiro resolveu fumar no banheiro de um jato Embraer 175 que saiu do Rio com destino a Campo Grande (MS) e causou uma pane no avião. De acordo com a companhia aérea Trip, os 20 passageiros do voo 5608 foram remanejados para outra aeronave. Em nota, a empresa afirmou que o jato passou por manutenção preventiva antes de voltar à ativa, no início da noite. Segundo informou a Assessoria de Imprensa do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp), responsável pela administração do aeroporto de São José do Rio Preto, o incidente obrigou os passageiros a aguardarem durante toda a tarde no saguão do terminal, até que fossem remanejados.