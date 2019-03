Funai faz expedição para contatar indígenas isolados na Amazônia

A Fundação Nacional do Índio (Funai) iniciou uma expedição na Amazônia para contatar um grupo de índios isolados. O objetivo da missão é proteger esse grupo de indígenas da etnia korubo e evitar possível conflito com outra etnia, a dos índios matis.

A expedição é realizada em conjunto com a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde, com o apoio da Polícia Federal, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e do Exército. A ação, segundo a Funai, também foi informada ao Ministério Público Federal e demais organizações indígenas da região do Vale do Javari, no extremo oeste do Estado do Amazonas, fronteira com o Peru.

"A equipe que parte em expedição é restrita a indigenistas e colaboradores da Funai que já possuem experiência no trabalho com indígenas isolados; profissionais de saúde da Sesai, compostos por médico, enfermeira e microscopista; além de indígenas Korubo, Kanamari, Marubo e Mayoruna", declarou a Funai, por meio de nota.

Indigenistas afirmam que a pressão no entorno da terra indígena tem levado os isolados a saírem de suas terras, o que gera conflitos com não índios e, paralelamente, potencializa os confrontos entre as diferentes etnias que vivem na região. Em 2014, indígenas do povo matis e grupos isolados corubo entraram em conflito, resultando na morte de lideranças indígenas. O clima ainda é de tensão entre os dois povos, que trocam acusações de invasão de seus territórios.

A Terra Indígena Vale do Javari é uma das maiores terras indígenas demarcadas do país, com mais de 8 milhões de hectares. É a região com maior concentração de registros de povos indígenas isolados, com dez referências confirmadas e três em estudo.

Hoje, há pelo menos 107 registros da presença de índios isolados em toda a Amazônia Legal, área que abrange nove Estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e parte dos Estados de Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. Povos da etnia matís, marubo, canamari, culina e maioruna, também conhecidos como matsés, são de contato permanente. Já o povo corubo é considerado isolado, apesar de um pequeno grupo ter sido contatado em 1996 pela Funai.

A maior presença de povos isolados do Brasil se dá no Vale do Javari, onde já foram registradas 16 referências desses grupos. A população total da terra oscila entre 3,8 mil e 5,5 mil pessoas, sem incluir as estimativas da população de índios isolados.

As terras do Javari são alvo constante de estudos e de projetos de mineração e petróleo. A Petrobrás já chegou a ter bases ativas para exploração de gás na região entre as décadas de 1970 e 1980. Nos últimos anos, organizações indígenas do Vale do Javari têm denunciado a presença de lotes de exploração petrolífera em territórios tradicionais do povo matsés, que vive no Peru.