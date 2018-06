Funcionária é baleada durante assalto a joalheria em shopping de BH

BELO HORIZONTE - Uma funcionária de uma joalheria do Shopping Pátio Savassi, localizado em uma área nobre de Belo Horizonte, foi baleada durante um assalto por volta das 14 horas desta terça-feira, 24. O tiro provocou pânico e correria no centro comercial, um dos mais movimentados da capital. O shopping é o mesmo onde foi registrado um princípio de incêndio na noite de segunda-feira, 23.

Segundo a Polícia Militar, o casal, bem vestido, entrou na loja e pediu para ver algumas joias. Quando a funcionária foi pegar as peças, a mulher se levantou e, diante de uma reação da funcionária, atirou no abdome da vítima. Neste momento, o suspeito tirou uma marreta da bolsa que carregava e quebrou os vidros dos mostruários. O casal recolheu várias joias e fugiu em uma moto que estava estacionada ao lado do shopping. Testemunhas contaram à polícia que eles teriam recebido ajuda de outro homem, também bem vestido.

O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do shopping, que, por meio de nota, afirmou que o caso está sendo apurado. A funcionária foi levada consciente para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII (HPS). A PM apreendeu uma moto que pode ter sido a que foi usada na fuga, mas, até o início da noite nenhum dos suspeitos havia sido localizado. Este foi o quarto assalto a joalheria dentro de shopppings na capital mineira este ano.