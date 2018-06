''Funcionária tem livre arbítrio'', defende Prefeitura Questionada pela reportagem, a assessoria de imprensa da Prefeitura de São Paulo afirmou que nenhum funcionário está autorizado a pedir nada em nome do prefeito. Segundo a administração, "não existe determinação para qualquer atitude de recolhimento de assinaturas" para a criação do novo partido do prefeito.