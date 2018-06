Funcionário morre ao trabalhar para Petrobrás Alessandro Paulo da Cruz, de 37 anos, funcionário da empresa Brasdril, que presta serviços à Petrobrás, morreu no início da tarde de ontem, quando trabalhava na unidade marítima de perfuração Ocean Aliance/SS-55.O Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense informou que Cruz realizava uma operação de manutenção quando foi atingido na cabeça por uma peça. A Petrobrás abriu sindicância para apurar as causas do acidente.