Funcionário público acerta 2 vezes na loteria em uma semana

Um funcionário público de Brasília ganhou na loteria duas vezes na mesma semana, segundo reportagem exibida pela Globo. O homem, que trabalha na Câmara dos Deputados, ganhou sozinho os R$ 18,9 milhões da Mega Sena no último sábado. Durante a semana, ele já tinha ganhado R$ 2,7 mil na Lotomania. Veja também: Mega Sena acumula e prêmio vai pagar R$ 12 milhões na quarta O homem, cuja identidade não foi revelada, diz que nunca teve sorte e acredita que Deus colocou o prêmio em seu caminho. Após jogar fora, repetidamente, papéis de loteria que eram misteriosamente colocados no pára-brisa de seu carro, o sortudo decidiu gastar R$ 3 na Lotomania. Com o primeiro prêmio, ele pagou algumas dívidas e gastou mais R$ 12 na Mega Sena. "Não fiz promessa. Fui apenas conferir", afirma o ganhador, que ganha aproximadamente R$ 4 mil por mês. "Não dormi, não acreditando no que estava acontecendo", diz. O felizardo afirma que boa parte do dinheiro será investido em uma instituição de caridade em Rondônia, onde o homem viveu uma infância pobre com a família. Mesmo assim, o funcionário diz que gastará outros R$ 3 milhões com a família e amigos. Segundo a reportagem do Fantástico, o sortudo milionário acredita que só com a ajuda de Deus poderia ter acertado duas vezes na loteria em apenas uma semana. "Ele já colocou uma resposta em mim. ‘Você tem de fazer o bem’", comenta.