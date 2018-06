Funcionários da construção civil fazem protesto em São Paulo Cerca de mil funcionários e integrantes do Sindicato da Construção Civil de São Paulo realizavam na manhã desta quinta-feira, 1º, uma manifestação para reivindicar aumento salarial. O grupo estava concentrado, às 10 horas, na Rua Angatuba, próximo à Rua Natanael, no Pacaembu, zona oeste de São Paulo. Segundo o sindicato, os manifestantes pretendiam seguir em caminhada até o Teatro Municipal, no centro da cidade. De acordo com a Polícia Militar, que monitora a manifestação, o protesto segue pacífico.