Funcionários da Embraer sofrem intoxicação Trezentos e oitenta funcionários da Embraer, em São José dos Campos, foram vítimas de uma possível intoxicação alimentar, depois do almoço servido ontem na empresa. Os trabalhadores apresentaram sintomas como diarréia e vômitos. Somente hoje, cerca de 50 empregados foram atendidos no hospital Policlin, no centro da cidade. De acordo com a assessoria de imprensa da Embraer, muitos trabalhadores foram atendidos ontem mesmo nos ambulatórios da emrpesa. A assessoria informou ainda que os funcionários foram para o Policlin, para que o atendimento fosse mais rápido. Também de acordo com a assessoria de imprensa, amostras da refeição servida ontem já foram enviadas para um laboratório para análises. O nome do laboratório não foi divulgado, mas o resultado deve ser divulgado em dez dias. Os restaurantes da Embraer são terceirizados, sob responsabilidade da empresa Sodexwo, também de São José dos Campos. A informação na Sodexwo é de que somente na segunda-feira algum representante falaria sobre o assunto.