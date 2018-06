Funcionários da Infraero encerram paralisação de 48 horas

SÃO PAULO - Os funcionários da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) que estavam em greve de 48 horas, desde a madrugada desta quinta-feira, 20, prevista para terminar no fim da noite de hoje, encerraram a paralisação às 10 horas.

Segundo a Federação Nacional dos Aeronautas e Aeroviários (Fentac), os funcionários foram orientados a voltar ao trabalho a partir das 10 horas, após o governo apresentar nova proposta ao Sindicato Nacional dos Aeroportuários (Sina).

Informações do diretor financeiro e administrativo do Sina, Samuel Santos, o governo apresentou nova proposta hoje pela manhã, assinado pelo secretário adjunto da aviação civil, aceitando negociar algumas reivindicações da categoria.

De acordo com Santos, o governo vai garantir algumas reivindicações que já vinham sendo negociadas antes da greve, algumas delas relacionadas à estabilidade aos trabalhadores da Infraero, data-base e equivalência salarial. Não há informações sobre quais seriam as novas propostas.

Representantes do Sina foram convidados a participar de uma reunião, na próxima quarta-feira, 26, marcada para as 10 horas, no Palácio do Planalto, para uma discussão sobre a nova proposta do governo.