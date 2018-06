Funcionários da PF analisam proposta para pôr fim à greve

Uma nova reunião nesta quinta-feira, 4, poderá pôr fim à greve dos servidores administrativos da Polícia Federal. Em greve deste a terça-feira, 25, os funcionários da PF organizaram uma reunião entre o Sindicato Nacional dos Servidores do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal (SINPECPF) e técnicos do Ministério do Planejamento, para a apresentação da proposta aos funcionários. Na quarta-feira, 3, representantes do sindicato e do Ministério do Planejamento, em Brasília, fizeram uma rodada de negociação da reestruturação da carreira dos servidores, quando o governo apresentou uma proposta de nova tabela remuneratória. Após a reunião desta quinta - sem horário definido -, os servidores farão uma assembléia para decidir sobre a continuação da greve. Com a greve, os serviços feitos pelos servidores, como emissão de passaportes, continuam prejudicados na maioria das sedes da PF no País. Segundo o SINPECPF, cerca de 90% dos 3.500 trabalhadores ativos aderiram à greve, com o objetivo de convencer o governo federal a realizar a reestruturação do Plano Especial de Cargos dentro da instituição.