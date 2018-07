Funcionários da Sabesp aceitam reajuste e encerram greve Os funcionários da Sabesp decidiram nesta quinta-feira, em assembléia, aprovar a proposta de reajuste salarial feita pela companhia e encerrar a greve iniciada nesta quarta. O secretário de Energia e Recursos Hídricos do Estado e presidente da Sabesp, Mauro Arce, ofereceu 14,45% de reajuste salarial com repasse aos benefícios; cesta básica de R$ 85,00; PLR de uma folha de pagamento; e garantia no emprego de 98% do efetivo. A empresa não descontará os dias parados de quem participou da greve. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Água e Meio Ambiente (Sintaema), 95% dos funcionários aderiram à paralisação. A assembléia desta quinta reuniu centenas de trabalhadores na frente do prédio da companhia na Ponte Pequena.