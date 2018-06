Funcionários da UFRJ fazem protesto e complicam o trânsito no Rio

SÃO PAULO - Uma manifestação de funcionários do ensino público federal no Rio complica o trânsito para o motorista que trafega em direção à Ilha do Fundão na manhã desta sexta-feira,10. Uma carreata ocupa a Avenida Brigadeiro Trompowsky, no câmpus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e causa reflexos no trânsito local.

A Linha Vermelha, importante via expressa da capital fluminense, chegou a ser interditada, mas uma das três faixas foi liberada depois de negociação com a polícia. O ato é organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que pede reposição das perdas salariais com a inflação desde 2010. A manifestação deve ir até as 14h.