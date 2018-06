Funcionários de Cumbica suspendem operação padrão

Os funcionários do Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos, suspenderam por volta das 17h30 desta quinta-feira, 1º, a operação padrão que estava sendo feita desde a manhã de quarta-feira e atrapalhava o embarque de passageiros nesta véspera de feriado prolongado de Finados. Também na tarde desta quinta, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul, ficou fechado por 7 minutos devido às fortes chuvas que atingiram a capital. Durante a madrugada, o juiz Enio Laercio Chappuis, da 22ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, determinou que os aeroportuários suspendessem a operação padrão. Juiz multa aeroportuários e determina fim da operação padrão Governo prevê novo risco de apagão aéreo para Finados Saiba quais são seus direitos em caso de atraso nos aeroportos Situação dos aeroportos do País Segundo a decisão do juiz, o Sindicato Nacional dos Aeroportuários (Sina) seria multado em R$ 10 mil caso a operação padrão não fosse suspensa. No horário de pico do aeroporto de Cumbica, no período da tarde, o movimento era intenso e passageiros enfrentavam filas. Mesmo após o encerramento da operação padrão, o movimento ainda era grande por volta das 19 horas, principalmente no Terminal 1, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Do total de 163 vôos programados para até as 18 horas, 13 estavam com atrasos de mais de uma hora e quatro foram cancelados. Em Congonhas, devido à forte chuva que atingia a capital paulista nesta tarde, do total de 212 vôos programados até às 19 horas, 14 estavam com atrasos de mais de uma hora e 18 foram cancelados. No Rio de Janeiro, os aeroportos tiveram um dia movimentado, com alguns atrasos e cancelamentos. Apesar do grande número de atrasos, as filas eram bem menores em relação ao caos aéreo registrado no fim de 2006. Até o final da tarde desta quinta, foram registrados três vôos atrasados por mais de uma hora no Aeroporto Santos Dumont e três atrasos e quatro cancelamentos no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Segundo funcionários da Infraero, a operação padrão não foi feita no Rio, já que o acordo salarial feito com o Sindicato dos Aeroportuários está sendo cumprido. No entanto, apesar de não terem sido registrados grandes atrasos, a maioria dos vôos estava saindo, em média, de 20 a 50 minutos atrasado. A dona de casa Lícia Nova Moreira, de 69 anos, que ia para Salvador, reclamava da espera de 50 minutos previstos para o embarque. "Podia ser muito pior", disse a amiga, a professora aposentada Aléia Ferreira Gomes, que viajaria junto com ela para a capital baiana. Texto alterado às 19h57 para acréscimo de informações.