Funcionários de presídio são denunciados por corrupção em MS

A Justiça de Mato Grosso do Sul, acatou nesta terça-feira, 29, a denúncia do Ministério Público Estadual contra 13 pessoas por corrupção e formação de quadrilha na Colônia Penal Agrícola de Campo Grande (CPA). Entre elas, estão os ex-diretores do local Livrado da Silva Braga e Luiz Carlos dos Santos, além dos agentes penitenciários Gilmar de Oliveira Figueiredo, Miguel Coelho e Ricardo Baís Moreira. O grupo recebia dinheiro para acobertar as faltas dos presos que cumprem pena sob o regime semi-aberto na CPA. Uma das provas dessa acusação é a caderneta apreendida pela Polícia Civil, com a tabela de preços cobrados dos presos. Cada noite de ausência custava R$ 20, uma noite e um dia R$ 50, uma semana R$ 250. Entre as anotações estão os nomes dos acusados e as quantias recebidas, figurando várias vezes Livrado da Silva Braga. Os 13 estão detidos na Delegacia de Roubos e Furtos da cidade, desde sexta-feira da semana passada quando foram expedidos 42 mandados de prisão e transferência de 325 dos 560 sentenciados que cumpriam pena no regime semi-aberto da CPA, para um presídio fechado. Na ocasião, foi realizada triagem para levantar o número de internos que não retornaram para a CPA, constando que 180 detentos estão foragidos. Segundo o secretário de Segurança Pública, Wantuir Jacine, as prisões dos servidores e transferências dos sentenciados para presídio fechado, resultaram na redução do índice de furtos, roubos e assaltos à mão armada em Campo Grande. Acredita que os fugitivos serão todos recapturados e provavelmente perderão o benefício da liberdade condicional.