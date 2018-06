Funcionários do Dnit no RS vão expor sucateamento do órgão

Funcionários do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Rio Grande do Sul decidiram, durante assembleia realizada ontem, promover uma série de manifestações públicas para expor o sucateamento e as terceirizações da autarquia.

"Uma comissão de mobilização vai definir iniciativas como exposição de faixas e atos públicos nos próximos dias", relata Luís Ribeiro, representante do Sindicato dos Servidores Federais entre os servidores do Dnit gaúcho. "Também podemos discutir a possibilidade de uma greve nacional no dia 1.º de agosto", completa, destacando que o problema não é específico do Estado, mas nacional.

Segundo avaliação dos servidores, a terceirização facilita o apadrinhamento político e deveria ser substituída pelos concursos públicos. Ribeiro lembra que, quando criado, em 2002, o Dnit previa ter 4,8 mil servidores concursados. Hoje o número fica próximo de 2,7 mil.

No Rio Grande do Sul a autarquia tem 130 servidores para a superintendência e oito unidades locais. Ribeiro diz que há regiões com apenas dois funcionários para controlar quatro balanças que controlam o peso de caminhões. "Em casos assim, a terceirização não resolve, porque somente agentes de trânsito concursados podem aplicar multas por excesso de peso", destaca, apontando uma das causas de deterioração das rodovias.