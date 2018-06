Funcionários do setor aéreo descartam greve durante o ano-novo

SÃO PAULO - O Sindicato Nacional das Empresas Aéreas (Snea) informou que os aeronautas (comissários e pilotos) e aeroviários (que trabalham em terra) descartaram nesta quarta-feira, 29, a possibilidade de haver greve durante as comemorações de ano-novo.

As negociações sobre o reajuste salarial das categorias foram reabertas nesta tarde durante uma reunião realizada no Rio de Janeiro. Os valores da nova proposta feita pelos trabalhadores não serão divulgados. Uma nova reunião será feita no dia 12 de janeiro para discutir os termos.

Até a semana passada, os funcionários pediam reajuste acima de 10%, enquanto as empresas ofereciam 8%. Os sindicatos haviam ameaçado entrar em greve durante as festas de final de ano caso as negociações não evoluíssem.