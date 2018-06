Funcionários dos Correios protestam no Estado do Rio na manhã deste sábado

Às vésperas do Natal, cerca de 70 funcionários do Centro de Tratamento de Encomendas dos Correios, em Benfica, zona norte, paralisaram as atividades na manhã deste sábado, 22. Eles protestaram contra a suspensão das folgas semanais. A unidade concentra todas as encomendas do Estado do Rio de Janeiro.

"Conversei com trabalhadores hoje que estão há 17 dias sem folga. Isso é desumano", afirmou o diretor de comunicação do sindicato da categoria, Marcos Sant'Aguida.

Os funcionários dos Correios ameaçavam paralisar as atividades por tempo indeterminado, mas numa reunião encerrada no fim da manhã de sábado, houve um acordo com a direção da empresa. Os funcionários não serão convocados para trabalhar neste domingo, mas convidados. E as folgas serão repostas a partir de 2 de janeiro.

Sant'Aguida calcula que entre 10 mil e 20 mil encomendas deixaram de ser processadas entre 7 horas e 11 horas. A assessoria de imprensa dos Correios não foi localizada.