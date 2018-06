Funcionários encontram caixa suspeita em trem da CPTM Funcionários do setor da limpeza que trabalhavam dentro de um vagão estacionado no pátio da estação Carapicuíba, Grande São Paulo, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), encontraram, por volta das 2 horas desta sexta-feira, uma caixa suspeita, fechada com fita crepe e dentro de uma sacola plástica. Policiais militares e Agentes do Grupo de Ações Táticas e Especiais (Gate) foram chamados para periciar e destruir a caixa suspeita.