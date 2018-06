Fundada em 1612, cidade foi primeira a ter malha urbana O Centro Histórico de São Luís é considerado oficialmente "um exemplo excepcional de cidade colonial portuguesa adaptada às condições climáticas das América do Sul equatorial". Segundo o Iphan, a cidade foi a primeira do País a ter sua planta previamente traçada em uma malha urbana ortogonal e regular, posicionada no sentido dos pontos cardeais, com poucas ruas de igual largura. São Luís foi fundada em 1612 pelo francês Daniel de La Touche, que queria criar a França Equinocial. Em 1615 uma tropa de portugueses expulsou os franceses, que deixaram para trás o nome de São Luís, homenagem ao rei francês Luís 13. Em 1641, os holandeses comandados por Maurício de Nassau tomaram a cidade, mas foram vencidos três anos depois, quando se decidiu fundar o Estado do Maranhão e Grão Pará.