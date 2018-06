Fuzil é roubado em quartel do exército em Osasco (SP) Dois homens fardados invadiram o Batalhão da Polícia do Exército, na Vila Serventina, em Osasco (Grande São Paulo), e dominaram um sentinela de quem roubaram um fuzil 7.62. O crime aconteceu pouco depois de 22h desta quarta-feira e, segundo as primeira informações, a dupla usava uniforme da Polícia do Exército e teria pulado o muro para chegar ao sentinela. Policiais militares vasculham a área e, em diligência numa favela, houve troca de tiros com suspeitos e um homem foi baleado. O sentinela do quartel foi encaminhado para tentar reconhecimento do homem baleado. O fato será registrado na Delegacia Seccional de Osasco.