Fuzis e laboratório de refino encontrados na Rocinha

RIO DE JANEIRO - Denúncias de moradores da Rocinha, comunidade da zona sul do Rio ocupada desde ontem por forças de segurança, demonstram que a quadrilha do traficante Antônio Bonfim Lopes, o Nem, enterrou um arsenal em diversos pontos da comunidade antes de fugir.

Nesta segunda-feira,14, foram localizados 26 fuzis, 12 pistolas e outras armas enterradas em dois pontos da comunidade. Em outro local foi encontrado um laboratório de refino de drogas. Ao longo dos dois dias de ocupação as apreensões já somam 41 fuzis, 32 pistolas, uma submetralhadora, uma carabina e uma escopeta, além de 120 quilos de maconha e mais de 160 quilos de cocaína.

A primeira apreensão ocorreu em uma localidade chamada Dionéia, situada na parte alta da Rocinha. Com base em informações de moradores, policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) começaram a cavar às 8h e, até as 17h, localizaram 22 fuzis, 1 carabina, 7 pistolas , 2 lança rojões, 2 granadas e 25 quilos de cocaína. A escavação foi interrompida ao anoitecer, mas será retomada amanhã, porque a área a ser pesquisada é extensa.

Por volta das 20h, sob uma laje de concreto de cerca de um metro de profundidade, policiais civis da 39ª DP (Pavuna), auxiliados por agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), encontraram 4 fuzis, 5 pistolas, 14 granadas, cerca de mil munições, placas de cerâmica para coletes à prova de balas, 42 carregadores, 10 radiotransmissores e cocaína em quantidade não auferida até o fechamento desta edição. Para chegar a esse material os policiais precisaram do auxílio de uma britadeira, cedida pela Prefeitura do Rio.

Também com base em informações prestadas por moradores, PMs do Bope encontraram um laboratório de refino de cocaína na Rocinha. Foram apreendidos 90 litros de ácido sulfúrico, 50 litros de éter e 30 quilos de um pó branco que a perícia irá identificar o que é.