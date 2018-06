Gabeira admite sintonia com propostas de Serra

Fernando Gabeira mencionou ainda ao menos seis itens que estão entre as propostas do tucano, como colocar dois professores em cada sala de aula e transformar trens de subúrbio em metrôs de superfície.

Apesar de reforçar que sua candidata é Marina, Gabeira reconheceu que a proximidade com o tucano pode representar uma "ambiguidade" para o eleitor.

"Minha candidata é a Marina, e tenho grande respeito e o apoio do Serra", disse em sabatina promovida pelo jornal Folha de S. Paulo. "A ambiguidade permanece. Toda vez que estou com o Serra, me perguntam pela Marina. Toda vez que estou com a Marina, me perguntam pelo Serra."

Para o candidato do PV, a consonância de suas propostas com o programa tucano é resultado de seu diálogo com o presidenciável do PSDB. "Existe uma sintonia em alguns pontos."