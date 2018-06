Gabeira retoma ideia da aliança com Cesar Maia

"A proposta é fazer a aliança dos quatro partidos para governador", afirmou Gabeira ontem. Antes, o deputado dizia que seus eleitores resistiam à presença do ex-prefeito Cesar Maia, candidato ao Senado pelo DEM. Segundo ele, prevaleceu a ideia de que é mais importante uma coligação competitiva para enfrentar o poderio do PMDB no Estado.

O acordo resolve o problema do pré-candidato do PSDB à Presidência, José Serra, que corria o risco de ter palanque frágil no terceiro colégio eleitoral do País. Embora Gabeira faça campanha para a senadora Marina Silva (PV) na disputa presidencial, tucanos lutavam pela aliança oposicionista. O candidato a vice de Gabeira será o ex-deputado Márcio Fortes (PSDB).

Ficha limpa. Segundo Gabeira, os partidos vão adotar o critério do projeto ficha limpa. Quem tenha sido condenado por tribunais de segunda instância não poderá ser candidato por nenhuma das legendas da coligação.