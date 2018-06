Gaeco apreende servidores de site O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) apreendeu ontem os servidores do site APi Informações - endereço virtual que vendia dados sigilosos de pessoas físicas e jurídicas do País. Pelo nível de detalhes, os promotores suspeitam que as informações vinham de bancos de dados de órgãos públicos.