Gaeco prende policial e advogada ligados ao tráfico A Operação Crime S.A. prendeu ontem 14 pessoas, entre elas um policial civil de São José dos Campos e uma advogada, acusadas de tráfico de drogas associação para o tráfico em São Paulo. Os mandados foram cumpridos por promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate do Crime Organizado (Gaeco) em três cidades do Vale do Paraíba, uma da região de Campinas, além da capital e de Pouso Alegre, no sul de Minas. O esquema de venda de crack e cocaína era controlado por dois presos da Penitenciária de Avaré. Além das prisões, foram apreendidos cerca de 6 quilos de entorpecente.