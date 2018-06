Gafe de Dilma é motivo de ironia entre tucanos

O presidente do PSDB, Sérgio Guerra, não escondeu a satisfação quando Dilma Rousseff se atrapalhou com as palavras, no segundo bloco do debate, e disse que "um elemento fundamental de segurança pública é a política previdenciária". Mesmo corrigindo logo depois para "penitenciária", Dilma foi alvo de ironia. Guerra olhou para Mônica Serra, que ocupava a fileira atrás da sua no estúdio, e sorriu."Previdenciária?", perguntou.