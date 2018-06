Galeria do Rock é liberada após cinco dias fechada O Departamento de Controle do Uso de Imóveis (Contru) da Prefeitura liberou nesta segunda-feira a Galeria do Rock, que permanecia interditada por risco de incêndio, desde quarta-feira passada. Após a realização de uma vistoria conjunta pelo Contru e a Eletropaulo, os técnicos concluíram que os riscos existentes na cabine primária de entrada de energia foram sanados através da execução de obras durante o final de semana, de acordo com os laudos técnicos apresentados, segundo informou a Secretaria da Habitação. A Eletropaulo religou a energia do prédio e os equipamentos de segurança do edifício, bem como os elevadores, estão em condições de uso.