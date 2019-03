Galo da Madrugada fará maratona de 9 horas de folia em Recife

Irreverência e muita criatividade marcaram o início da programação de Carnaval no Recife. Como manda a tradição, há 42 anos, a folia no Sábado de Zé Pereira começou cedo, puxada pelo bloco Galo da Madrugada. Nesta edição, o desfile do "maior bloco do mundo", como é carinhosamente chamado pelos pernambucanos, faz uma homenagem à força feminina, com o tema Frevo Mulher.

Mais de 50 veículos, entre trios elétricos, alegorias e carros de apoio integram o cortejo que, durante cerca de 9 horas, percorrerá o percurso de 6 km. Em cima dos 30 trios, serão mais de 40 atrações. Este ano, segundo a diretoria do grupo, 90% dos destaques nos carros alegóricos serão mulheres.

"Temos certeza de que, mais uma vez, vai ser um desfile muito bonito e de muita paz. Vou percorrer todo o Estado e dizer à população que vá brincar o Carnaval, que é uma de nossas maiores tradições", destacou o governador Paulo Câmara (PSB). Já o prefeito do Recife, Geraldo Julio (PSB), salientou o caráter democrático da festa. "Aqui, nossa festa é na rua, para o povo. Todo mundo pode participar", disse.

Para a professora aposentada Diva Farias, 63, o desfile deste ano tem um gosto especial. "Estou com a família inteira aqui e temos uma estreante que faz seu primeiro aniversário exatamente hoje, minha neta Bianca. O carnaval está no nosso sangue e poder ter o privilégio de aproveitar esta festa com quem amo, não tem preço", disse.

Do frevo ao brega, artistas vão se revezar no desfile. Estão à frente dos trios nomes como Fafá de Belém, Gaby Amarantos, Fulô de Mandacaru, Erica Natuza, Margareth Menezes, Elba Ramalho, Spok e Michelle Melo. Também se apresentam Almir Rouche, André Rio, Gerlane Lops, Maestro Forró, Toni Garrido, Nonô Germano, Romero Ferro, Asas da América, Irah Caldeira, Nádia Maia, Benil, Quinteto Violado, Marcelo Jeneci, Marrom Brasileiro e outros, além de orquestras, freviocas e sete carros alegóricos.