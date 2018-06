Galo da Madrugada, maior bloco do mundo, agita Recife

RECIFE - Maior bloco do planeta - o Guinness atesta - o clube de máscaras Galo da Madrugada, voltou a estender seu reinado neste sábado, 2, pelas ruas do bairro de São José e Santo Antonio, no centro do Recife. A saída, da Praça Sérgio Loreto, às 10 horas, teve à frente três carros alegóricos relembrando velhos carnavais, passistas de frevo, estandartes de blocos tradicionais. No seu trigésimo-primeiro desfile, o Galo contou com 26 trios elétricos - com orquestras de frevo - fazendo o roteiro de cinco quilômetros. No rio Capibaribe, que corta a cidade embarcações participaram do desfile, como a Galinha d'Água de Bubuska Valença. São esperados 1, 5 milhão de pessoas para a festa, mesmo número reunido no ano passado. <br> <br> O clube, que nasceu de um grupo de foliões amante do carnaval e do frevo que saía de madrugada pelas ruas do bairro de São José, inunda neste sábado com a folia dois quilômetros quadrados de área, com camarotes instalados em todo o percurso. Seu fundador, Enéas Freire, sempre à frente do clube, reclamou das propagandas de patrocinadores colocado no lugar da decoração que a agremiação havia realizado utilizando os postes das ruas da Concórdia e do Sol, reduto do clube de máscaras. <br> <br> "Eles (a prefeitura) arrancaram nossa decoração para colocar marcas de cerveja", reforçou Marcos Aquino, da diretoria. O prefeito João Paulo (PT) explicou o episódio com a profissionalização do carnaval do Recife - que custou este ano R$ 31,7 milhões. "Temos compromissos com os patrocinadores que devem ser honrados", disse no café da manhã que reuniu muita gente fantasiada e políticos, antes da saída da agremiação. <br> <br> A expectativa era a de multidão na rua - mais de um milhão de pessoas - até o início da noite, num evento popular que começou cedo. Às seis da manhã, o Pinto do Galo já se esbaldava pelas ruas. Na Rua Imperial, o maracatu "Rugido do Leão" com seus tambores afinados e discursos evangélicos, distribuía mensagens de paz e cantava letras de louvor a Jesus. Em total animação, acompanhando 50 batuqueiros, Rodrigo Medeiros afirmou que a turma da Igreja Apostólica Batista Viva sai no carnaval há 10 anos. <br> <br> "Levamos o reino de Deus até às pessoas, uma experiência real com Jesus pode acontecer em qualquer lugar". A poucos metros dos evangélicos, mulheres afirmavam em cartazes "Ora pílulas, você já foi excomungada hoje?". A provocação se referia à polêmica criada pela Arquidiocese de Olinda e Recife, que tentou suspender a oferta de contraceptivo emergencial (pílula do dia seguinte) nos postos de saúde. Adeptos das mais variadas crenças e de todas as classes, todos tinham espaço na folia.